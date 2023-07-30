Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen (21) ile tartıştı. Tartışma sonucu çıkan silahlı kavga çıktı. Kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybetti. Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral dün gece yaşanan tekel bayi katliamıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın suçluları için idam istedi.

