Okul masraflarının altında ezilen ve çocuğuna rahatlıkla araç gereç alamayan ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dev bir müjde geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Göktaş, ailelere destek ödemesi kapsamında 6545 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Okulların açılmasına 15 günden kısa bir süre kala velilerin beklediği açıklama geldi. Çocuğu okula giden ve maddi imkansızlık yaşayan ailelere 12 ay boyunca destek verilecek. SED yardımı kapsamında ödenecek yardım tutarları 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Böylece aileler, çocukların okul masraflarını karşılayabiliyor. Çocuğu okula gidenler, bu destek ödemesinden faydalanmak için nasıl başvuru yapacağını araştırıyor.

AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ

Aileler, ödemelerden yararlanmak için ikamet ettikleri yer yakınındaki Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilecekleri gibi, e-devlet üzerinden de başvuru yapabilecekler. Bu okul yardımından yalnızca çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve ekonomik zorluk çeken aileler faydalanabilecek. Başvuruların ardından aileler hakkında kapsamlı bir araştırma ve inceleme süreci gerçekleştirilecek.