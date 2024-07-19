Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bahtiyar Mehti, erkek çocuk ebeveynlerini sünnet konusunda uyarırken ailelerin sıkça sorduğu, çocuklarının ne zaman ve hangi yaşta sünnet ettirilmesi gerektiği, yenidoğan döneminde sünnet yaptırılır mı, sünnetin genel anestezi ile mi lokal anestezi ile mi yaptırılması gibi sorularına açıklık getirdi.

Sünnetin sosyolojik, psikolojik ve medikal yönlerinin bulunduğunu belirten Op. Dr. BahtiyarMehti, “Genel kanı çocuklar için 2 yaşından önce 6 yaşından sonra olması gerektiği şeklindedir. Bunun başlıca nedeni çocukların 2 yaştan önce cinsel kimliğinin gelişmemesi, 6 yaşından sonra ise cinsel kimliğinin oluşmuş olmasıdır. Daha basit bir dille anlatırsak 2 yaşından önce çocuk, erkek olduğunun farkında değildir, 6 yaşından sonra ise kendini erkek olarak bilmektedir. 2-6 yaş aralığında aile isteği üzerine olan sünnet, çocuklarda ciddi travmalar oluşturabilir, özellikle ilerleyen yaşlarda sünnet travması, cinsel organa karşı küskünlük ve cinsiyet kimlik sorgulamasına kadar psikolojik travma oluşturabilir” dedi.

Yenidoğan döneminde sünnet ile ilgili de açıklama yapan ve “Yenidoğan çocuğun kilo kaybı, gaz sancısı, beslenme alışkanlıklarının oluştuğu 3-4’üncü aydan sonra yapılmasını doğru bulmaktadır. Ayrıca sünnet derisinin yenidoğan döneminde penis başını koruyucu salgılar üretmesi, onu enfeksiyon ve mekanik travmadan koruma sağladığı da bilinmektedir. Erken yapılan sünnetin bu bariyeri etkisiz hale getireceği düşünülmektedir” şeklinde konuşan Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 aydan küçük çocuklarda lokal sünnet iyi bir seçenek olabilir, ancak 6 aydan büyük çocukların aktiflikleri iyice artmakta ve lokal işlem zamanı işleri iyice zorlaştırmaktadır. Ayrıca 6 yaştan büyük çocuklarda sünneti ona anlatarak, onun rızasını gözeterek, lokal işlemde neler olacağını iyice anlatarak sünnet yaptırmanızda yarar vardır. Özellikle son yıllarda gelişen anestezi bilimi ile birlikte artık 20 haftalık 500 gramlık bebeklere dahi gerektiğinde başarılı bir şekilde anestezi veriliyor, bu bebekler başarılı bir şekilde ameliyat oluyor. Ayrıca sünnet işlemi zamanı genelde sedasyon dediğimiz hafif anestezi işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem zamanı çocuğun solunumu baskılanmamış olup, solunum cihazına bağlanmamakta, entübe olmamaktadır. Çocuk bir nevi uyku halinde olmaktadır. Bu özellikle sünnet anksiyetesi (korkusu) olan çocuklar için ideal bir yaklaşımdır.”