Körfez Belediyesi, Açık Hava Sinema Akşamları etkinliği çerçevesinde "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" adlı film gösterilerine çocuklar büyük bir ilgi gösterdi.

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’ndeki sahada gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte ’Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ sinema salonları dışında ilk kez gösterildi. Sahaya suni çim serilerek çocuklar için rahat bir izleme ortamı oluşturuldu. Etkinlik boyunca çocuklara ve ailelere çeşitli ikramlar yapıldı ve çocukların kahkahaları etkinlik alanında yankılandı.