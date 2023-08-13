Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için 13 Ağustos 2023 Pazar günü hava tahmin raporunu yayınladı. İl genelinde gün boyu az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte rüzgarlı bir hava etkili olurken termometreler en yüksek 32 dereceye kadar tırmanıyor.Bunun yanı sıra yeni haftada da Bursa'ya parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıklar 30 derece üzerinde seyredecek.

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Pazartesi sabah saatlerinde 22 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 33 derecelere kadar tırmanıyor.

Salı günü ise, yapılan tahminlere göre, sabah saatlerinde termometreler 21 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 30 derecelere kadar yükseliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler ise 31 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Perşembe günü ise sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sıcaklık 32 derece seviyelerine kadar tırmanırken etkili olan parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü etkili olacak.