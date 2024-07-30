Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğü, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklarla birlikte Kartaltepe Tabiat Parkı’nda doğayı koruma bilincinin oluşturulması ve farkındalık sağlanması amacıyla “Doğanın Koruyucuları” projesi kapsamında teorik ve pratik eğitim düzenledi.

Etkinlikte çocuklara, doğanın korunmasının önemi anlatılırken, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması ve doğaya zarar vermeden nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi. Eğitimler, doğa yürüyüşleri ve çeşitli aktivitelerle desteklenerek, çocukların doğayla iç içe vakit geçirmeleri sağlandı. Proje kapsamında düzenlenen bu eğitimler, çocuklara doğayı koruma bilinci aşılamayı ve bu bilincin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Eğitim sonunda çocuklara, doğanın koruyucuları olduklarını simgeleyen çeşitli materyaller ve belgeler takdim edildi.