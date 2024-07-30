Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 16 noktada tercih merkezleri oluşturan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin doğru tercih yapabilmesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere, 16 farklı noktaya kurulan tercih merkezlerinde uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları, kentin farklı bölgelerinde 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek. Tercih rehberliği hizmeti kapsamında deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterecek. Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.

Merkez tercih noktaları

Kent Meydanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Zafer Plaza 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Korupark 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Yıldırım Belediye Bayrak Alanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Nilüfer Podyum Park 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Nilüfer Sur Yapı Marka AVM 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

İlçe tercih noktaları

Gürsu Belediye Binası Yanı 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Kestel Aile İçi Park 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı 29 Temmuz

İnegöl Heykel önü 30-31 Temmuz

Mudanya İskele Meydanı 1 Ağustos

Karacabey Karacabey Meydanı 02 Ağustos

Kurs merkezleri tercih noktaları

Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi 29-30-31 Temmuz-1-2 Ağustos