Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Çocuk Gözünden Kütüphane’ etkinliğine katılan çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de okuma sevgisi kazandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocuklarda erken yaşta kitap tanışıklığı sağlamak ve okuma kültürünü desteklemek amacıyla ‘Çocuk Gözünden Kütüphane’ etkinliği düzenledi. Demirtaş Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe 27 çocuk katıldı. Çocukların kitaplarla iç içe olmalarını hedefleyen etkinlikte, ilk olarak çocuklara kitap okumanın önemi anlatıldı. Etkinliğe katılan çocuklar ile kütüphane kullanımı hakkında neşeli bir sohbet gerçekleştiren kütüphane yetkilileri, minik ziyaretçilere kütüphanedeki kitapları inceleme fırsatı sundu. Çocuklar kütüphaneyi heyecanla gezdikten sonra, resim yaparak keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda, ortaya birbirinden güzel resimler çıktı. Çocukların eğitimine ve gelişimine önemli katkılar sağlayan etkinlik, veliler tarafından da çok sevildi.

Kaynak: igf