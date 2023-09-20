Türkiye Vodafone Vakfı, Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi ve Habitat Derneği işbirliğiyle çocuklarda çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘Yeşil Gezegen’ projesi kapsamında ‘İklim Dostu Kentler’ temalı yeni bir fikir maratonu düzenlendi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi’nin Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği ‘Yeşil Gezegen’ projesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında “İklim Dostu Kentler” temalı yeni bir fikir maratonu düzenlendi. Toplam 9 takım halinde 24 öğrencinin yarıştığı maratonu Sismik Enerjiyi Elektriğe Dönüştürme fikriyle ‘Hailstrom’ takımı kazanırken, denizlerdeki plastik atıkları yok etmeye yönelik fikirleriyle “Fırtına Beyinler” takımı ikinci, metro hatlarına yönelik enerji dönüşümü projesiyle “Tornado” takımı üçüncü oldu. Ayrıca, ‘Kuşların Evi’ takımı da okullardaki çeşitli atıkların geri dönüşümünü hedefleyen projeleriyle jüri özel ödülüne layık görüldü. Dereceye giren takımların her biri 10 bin TL değerinde hediye çeki ile ödüllendirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Yoksulluk, sağlıksız ve yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişimde yetersizlik gibi sorunlardan en çok etkilenen kesimlerin başında çocuklar geliyor. Bu durumun iklim krizi ile daha da derinleşmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından 2021’de yayınlanan ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı rapora göre, dünyada 1 milyar çocuk fırtınalar, sıcak hava dalgaları, seller ve salgın hastalıklar gibi iklim krizine bağlı sonuçlara maruz kalıyor. Çevre sorunları hakkında çocuklarımıza küçük yaşta farkındalık kazandırmak ve alacakları eğitimlerin doğru zamanda, doğru şekilde verilmesi büyük önem taşıyor. Bu düşünceden yola çıkarak 2 yıl önce ‘Yeşil Gezegen’ projesini hayata geçirdik. Bu projeyle eğitim alan çocuklarımızın dünyamızı koruma bilinciyle yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olacaklarına gönülden inanıyoruz. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ödül alsın veya almasın, bugün burada olup, yaşadığı kentin iklim uyumlu bir hale gelmesi için fikir üreten, proje geliştiren tüm öğrencileri en içten dileklerimle kutluyorum.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

Habitat Derneği olarak tüm çalışmalarımızda sürdürülebilirliği ön planda tutmaktayız. İçinde bulunduğumuz gezegenin bir yedeğinin olmadığının farkındayız. Biz insanların bu gezegende diğer tüm canlı ve cansız varlıklarla uyumlu şekilde yaşaması gerektiği bilincini yaygınlaştırmak bizler için fazlasıyla önemli. Sürdürülebilirlik konusunda toplumsal bilincin arttırılması ve tüm kurumların sürdürülebilirliği öncelikli konuları arasına alması gerekliliği ortadadır. Bu bağlamda Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında Yeşil Gezegen projesini yürütmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Proje kapsamında çeşitli eğitimler ve yarışmalar düzenliyoruz. Bunlardan biri olan İklim Dostu Şehirler Fikir Maratonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Fikir maratonunda katılımcılarının iklim krizi özelinde kendi yerellerindeki sorunları tespit edebilecek yetkinliği kazanması ve bu sorunlara çözüm üretmelerinin desteklenmesi amaçlandı. Bugün bu amaca ulaşıldığını görmek de bizleri oldukça sevindiriyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz.’’

Toplam 11 mentör destek oldu

Yapılan açıklamaya göre, ‘Yeşil Gezegen İklim Dostu Kentler Fikir Maratonu’ öncesi takımlara Tasarım Odaklı Düşünme, Etkili Sunum Teknikleri, Yeşil Gezegen Çevre Bilinci ve Afet Farkındalığı eğitimleri verildi. Aralarında 5 Vodafone Türkiye çalışanının da bulunduğu toplam 7 mentör, proje fikri geliştirme aşamasında takımlara destek oldu. Takımların yaptığı çalışmalar; Esmiyor Yönetici Ortağı Naz Yaman, İklim Habercisi Görkem Gömeç, UNDP Özel Sektör Programları ve Stratejik İşbirlikleri Proje Yöneticisi Simay Kardeş, Gazeteci ve Yazar Ömür Kurt, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Itır Erhart ve Vodafone Türkiye Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Senem Görel’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

81 ilde 15 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

‘Yeşil Gezegen’ projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde ‘Çevre Nedir?2, ‘Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği’, ‘Atıklar, Geri Dönüşüm ve Elektronik Atıklar’, ‘Afet Eğitimi’ gibi başlıklar işleniyor. Online eğitimlerin ardından ‘Yarını Kodlayanlar’ eğitimi sunuluyor. Çocuklar, tüm eğitimleri bittikten sonra online platformda paylaşılan, sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalıklarının artmasını sağlayan “Peki şimdi ne yapabilirim?” içeriklerini izleyebiliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 81 ilde 15 bin 225 çocuğa ulaşıldı. Projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,6 TL’lik değer üretti.

Online fikir maratonlarına 101 çocuk katıldı

Proje bünyesinde fikir maratonları da yapılıyor. Bu yarışmalarda öğrencilerden çevresel sorunlarla ilgili çözümler üretmeleri bekleniyor. Böylece, çocukların iklim krizi özelinde kendi yerellerindeki sorunları tespit edebilecek ve bu sorunlara çözüm üretebilecek yetkinliğe kavuşmaları hedefleniyor. Bugüne kadar online fikir maratonlarına 35 takım halinde 101 çocuk katıldı. Diğer yandan, atık yönetimi gibi konularda düzenlenen atölyelerle çocukların günlük tempo içinde daha sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olabileceğini tecrübe etmeleri sağlanıyor. Bu atölyelerle 390 çocuğa ulaşıldı.