Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeni yerleşim semtlerinden Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde yürüttüğü yağmursuyu hattı ve menfez imalatı çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması ve sağlıklı bir altyapı ağına kavuşması için projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde de tüm hızıyla devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bölgedeki yağmursuyu deşarj kapasitesi artırılarak taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Altyapının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı imalatlarına başlanacak.

Balkan Mahallesi Muhtarı Samet Sönmez ve 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, yürütülen altyapı ve yağmursuyu hattı çalışmalarıyla su baskınlarının ve taşkınların önüne geçileceğini belirterek, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.