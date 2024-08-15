Nilüfer Belediyesi, bu yıl Ürünlü Mahallesi'nde düzenlediği “Köyünün Geleceği Misin?” projesinin beşincisini başarıyla tamamladı. Projede, çocuklar mahalleleri için hazırladıkları projeleri sunarak büyük bir başarı elde etti.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri ve takım çalışması ile proje yazmayı öğrenmeleri amacıyla yaz aylarında “Köyünün Geleceği Misin?” projesini gerçekleştiriyor. Bu yılki proje Ürünlü Mahallesi’nde yapıldı. 16 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Ürünlü Arı Evi’nde düzenlenen eğitimlerde, 9-14 yaş grubundan 19 çocuk sinema, arkeoloji, tarih, kırsal turizm, sürdürülebilir sivil toplum platformu kurma, oryantiring, proje yazma, fotoğrafçılık, sosyal girişimcilik ve sosyal medya konularında bilgi sahibi oldu.

Eğitimlerin ardından çocuklar, mahallelerinde gerçekleştirmek istedikleri hizmetlerle ilgili projeler hazırladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in de katıldığı etkinlikte, çocuklar hazırladıkları “Gezi Rotası”, “Rehberli Tur” ve “Kırsal Turizm” projelerini sundu. Ayrıca, eğitmenlerin gözetiminde hazırlanan “Niş Duvarı’nı Arama Hikayesi” isimli kısa filmin gösterimi de yapıldı.

Okan Şahin, projeleriyle mahallelerinin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlayan çocukları tebrik etti. “Niş Duvarı’nı Arama Hikayesi” filminin Türkiye genelinde örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Şahin, Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki ile birlikte çocuklara katılım sertifikalarını takdim etti. Program sonunda, Başkan Yardımcısı Şahin, proje çerçevesinde hazırlanan resim sergisini çocuklarla birlikte gezdi.