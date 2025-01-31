Körfez Belediyesi, yarıyıl tatil şenlikleri kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin adresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi olurken, son etkinlik büyük ilgi gördü. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzikal ve gösteriler beğeni topladı. Çocukların tatili en verimli şekilde geçirip, yeni döneme daha sağlam başlayabilmesi için düzenlenen çocuk şenliklerinde, birbirinden güzel oyunlar oynandı. Müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren çocuklar günü mutlu bitirdi. Sihirbazlık ve jonglör gösterileriyle çocuklara kendini hayran bırakan gösterilerle çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Kaynak: iha