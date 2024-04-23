Kocaeli’de 23 Nisan’da öğrenciler bir günlüğüne vali koltuğuna geçerken, düzenlenen etkinliklerle de minikler, bayramın tadını çıkardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, makamını TBMM İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Tuana Örden’e teslim etti. Temsili olarak Vali olan Tuana Örden, "Beni makamınıza davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Meclisimizin açılışının 104. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bugünü bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ediyor, saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğumuz baş döndürücü hızla gelişmeye devam ediyor"

Çocukların bayramını kutlayan Vali Yavuz, "Devletimizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Büyük atamız ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ diyordu bu yolda biz de demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet rejimi ile birlikte ülkemiz güçleniyor. Daha müreffeh bir toplum olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğumuz baş döndürücü hızla gelişmeye devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de büyük ideali ve hayali olan muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve üzerine çıkma yolculuğumuzda kararlıyız ve siz evlatlarımızın bu bayrağı daha yükseğe çıkaracağına gönülden inanıyoruz. Ulu Önder’imiz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarına armağan ederek dünyada bir ilke imza atmış ve bu konudaki ileri görüşlülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı bir kez daha tebrik ediyor, kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleşen ziyarette makam koltuğunu temsili olarak devrettiği Tuana Örden’e çeşitli hediyeler vererek günün anısına fotoğraf çekildi.

Öğrencilerin gösterileri alkış aldı

Kocaeli Valiliği’nce Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğrenciler bayramı doyasıya yaşadı. Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler alkış alırken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.