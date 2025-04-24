ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü ve OGEM-VAK işbirliğinde hazırlanan tiyatro gösterisi “Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali" 23 Nisan kapsamında çocuklarla buluştu.

Türkiye genelinde sahneye taşınan müzikalde, sevimli karakter Akıllı Tavşan Momo, ormanın önemini ve doğayla uyum içinde yaşamanın değerini çocuklara eğlenceli bir dille anlattı.

Orman Genel Müdürlüğü, öğrencilere yönelik orman sevgisi, ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı bilinçli bireyler olmaları yönünde eğitsel çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda “Sincap Çocuk Tiyatrosu" adıyla köy okulları öncelikli olmak üzere ilkokul öğrencilerine ulaşan OGM, bu yıl TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ve çocukların ilgiyle izlediği “Akıllı Tavşan Momo" çizgi filminin orman sevgisi ve korunması üzerine uyarlanan oyunla minik kalplere ulaşıyor.

İlk etapta Antalya, Muğla, İzmir, Denizli, Çanakkale gibi yangına hassas şehirleri gezen gösteri, 23 Nisan kapsamında da pek çok bölgede çocukların kahkahaları, coşkulu alkışları ve meraklı gözleriyle izlendi. Müzikal, hem eğlenceli hem de eğitici içeriğiyle büyük beğeni topladı.

23 Nisan haftası boyunca yapılan etkinlikler kapsamında çocuklara fidanlar da hediye edilerek, doğayla bağ kurmaları teşvik edildi. Bazı şehirlerde ise çocuklar, ormancılar eşliğinde doğa yürüyüşlerine katıldı, fidan dikti ve orman yangınları hakkında bilgilendirildi.

Çevre bilinci ve orman sevgisinin çocuk yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, benzer projelere yıl boyunca devam edileceğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey; "Orman sevgisi, küçük yaşlarda filizlenmeye başlar. Bu nedenle çocuklarımıza doğayı tanıtmak, sevdirmek ve koruma bilinci kazandırmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak istiyorsak, bu bilinci şimdiden aşılamalıyız. Akıllı Tavşan Momo gibi projelerle çocuklarımız hem eğleniyor hem de ormanın kıymetini öğreniyor" dedi.