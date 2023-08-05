Nilüfer Belediyesi “Çocuklara yaz sineması” gösterimleriyle yaz gecelerine renk katarak, çocukların tatili keyifli geçirmesini sağlıyor. 9 Ağustos’ta başlayacak program çerçevesinde, “Moana” adlı animasyon filmi, 15 mahallede açık havada Nilüferli çocukların izlenimine sunulacak.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için bu yıl da yaz sineması etkinliklerine devam ediyor. “Çocuklara yaz sineması” etkinliğiyle merkez ve kırsal mahallelerdeki çocuklara açık havada, sinema keyfi yaşatılacak. 9-26 Ağustos tarihleri arasında 15 mahallede “Moana” adlı animasyon filmi ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Antik Polenezya’da yaşayan cesur kız Moana’nın yaşadığı adayı, düştüğü tehlikeden kurtarmak için verdiği mücadelenin ele alındığı filmin ilk gösterimi 9 Ağustos Çarşamba günü Beşevler Pazar alanında gerçekleşecek.

Saat 20:30’da başlayacak film gösterimleri daha sonra sırasıyla; 10 Ağustos Perşembe Karaman Mahallesi halı sahası, 11 Ağustos Cuma Mineraliçavuş pazar alanı, 13 Ağustos Pazar Fethiye meydan, 14 Ağustos Pazartesi Üçevler Kütüphanesi önü, 15 Ağustos Salı Nazım Hikmet Kültürevi önü, 17 Ağustos Perşembe İrfaniye meydan, 18 Ağustos Cuma İhsaniye Mahallesi Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü, 19 Ağustos Cumartesi Odunluk Şehit Kr. Plt. Yzbş. Hakan Tan Ortaokulu bahçesi, 21 Ağustos Pazartesi, Akçalar pazar alanı, 22 Ağustos Salı Kurtuluş Göçmen Konutları Parkı, 23 Ağustos Çarşamba Dumlupınar Motor meşe parkı, 24 Ağustos Perşembe Görükle Dumlupınar İlkokulu, 25 Ağustos Cuma 23 Nisan konser alanı, 26 Ağustos Cumartesi Özlüce meydanında yapılacak.