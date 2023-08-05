Hyundai Motor Grubu, Seul Ulusal Üniversitesi (SNU) ile Ortak Batarya Araştırma Merkezi kuruyor. Grup ve üniversite arasındaki bu işbirliği için 23 milyon doların üzerinde bir yatırım yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Hyundai Motor Grubu, Seul Ulusal Üniversitesi (SNU) ile Ortak Batarya Araştırma Merkezi kuruyor. Grup ve üniversite arasındaki bu işbirliği, elektrikli otomobillerdeki pil teknolojilerini ilerletmeyi ve aynı zamanda Hyundai’nin bu alandaki global liderlik hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Ortalık için düzenlenen imza töreninde konuşan Seul Ulusal Üniversitesi Başkanı Hong Lim Ryu şunları söyledi: "Ortak Pil Araştırma Merkezi, Hyundai Motor Grubu’nun gelişmiş pil teknolojisi için yeni bir başlangıç noktası olacak. Fakültemizin ve yüksek lisans öğrencilerinin, Hyundai Motor Grubu'nun yetkin araştırmacıları ile ortak bir sinerji yaratarak pillerin gelişiminden çeşitli yeniliklerin temellerinin atılmasına kadar tüm süreçlerde etkili olacak”.

Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ise "Gelişmiş pillerle donatılmış mobilite çözümleri misyonumuz, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir çevreye yönelik hedeflerimizin bir parçası. Ortak araştırma ve geliştirme yatırımlarımızla, mobilite endüstrisinin elektrifikasyona geçişinde önemli bir rol oynamayı amaçlıyoruz” dedi.