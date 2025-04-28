DEHB belirtileri değişmektedir ve bazen bu belirtileri tanımak zordur. Çoğu çocuğun birkaç dikkat eksikliği belirtisi göstermesi normaldir. Bu nedenle, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koymak için çocuğunuzu bir doktorun muayene etmesi gerekmektedir.

DEHB genellikle çocukluk döneminde teşhis edilir ve ortalama tanı yaşı 7’dir. Semptomlar sergileyen daha büyük çocuklar DEHB geçirebilir, ancak sıklıkla hayatın erken dönemlerinde oldukça detaylı belirtiler sergilerler.

Çocuklarda görülen 14 dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtisi:

1. Kendine Odaklı Davranışlar

Dikkat eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biri diğer insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamakta yetersiz kalmaktır. Bu durum iki sonuca yol açabilir: insanların konuşma ve eylemlerini bölmek veya sıra beklemede sorun yaşamak.

2. Başkalarının Sözünü Kesmek

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dahil olmadıkları konuşmalara veya oyunlara müdahale edebilmektedir.

3. Sıra Bekleyememek

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sınıf aktiviteleri sırasında veya diğer çocuklarla oyun oynarken sıra beklemede zorluk çekebilirler.

4. Duygularını Kontrolde Zorlanma

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar duygularını kontrol altında tutmakta zorluk çekebilir. Uygunsuz zamanlarda öfke patlamaları olabilir. Küçük çocuklarda öfke nöbetleri olabilir.

5. Yerinde Duramama

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar genellikle oturamazlar. Oturmaya zorlandıklarında ayağa kalkmaya, etrafta koşmaya, dönmeye çalışabilir.

6. Sessiz Kalamama

Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sessizce oynamasını veya boş zamanlarında sakin bir şekilde oturmalarını zorlaştırabilir.

7. Verilen Görevleri Tamamlamama

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar birçok farklı şeye ilgi gösterebilir ancak başladıkları işleri bitirmede sorun yaşayabilir. Örneğin, projeler, ev işleri veya ev ödevlerine başlayabilir ancak bitirmeden önce ilgilerini çeken başka bir şeye geçebilirler.

8. Konsantrasyon Eksikliği

DEHB olan çocuklar, doğrudan kendileriyle konuşulsa bile konsantre olmakta sorun yaşayabilir. Sizi duyduklarını söyleyeceklerdir ancak söylediklerinizi size tekrarlayamazlar.

9. Zihinsel Çaba Gerektiren Görevlerden Kaçınmak

Aynı odaklanma eksikliği, bir çocuğun sınıfta dikkat etmesi veya ödev yapmak gibi sürekli bir zihinsel çaba gerektiren faaliyetlerden kaçınmasına neden olabilir.

10. Talimatları Kontrol Edememe

DEHB olan çocuklar, planlamayı veya bir planı yürütmeyi gerektiren talimatları takip etmekte güçlük çekebilir. Bu durum dikkatsizlik kaynaklı hatalara yol açabilir ancak tembellik veya zeka eksikliği anlamına gelmez.

11. Hayal Kurmak

DEHB olan çocuklar her zaman yaramaz ve gürültücü değildir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun başka bir belirtisi de diğer çocuklardan daha sessiz olmak ve daha az iletişim kurmaktır. DEHB hastası bir çocuk, hayal alemine dalarak etraflarında olup bitenleri görmezden gelebilir.

12. Organize Olmakta Zorlanmak

DEHB’li bir çocuk, görevleri ve faaliyetleri takip etmede sorun yaşayabilir. Bu durum ev ödevi, okul projeleri ve diğer ödevleri arasında önem sırası belirleyemediği için çocuğun okul hayatında sorun yaşamasına neden olabilir.

13. Unutkanlık

DEHB olan çocuklar günlük aktivitelerde unutkan olabilir. Ev işleri yapmayı veya ev ödevlerini yapmayı unutabilirler. Oyuncaklarını eşyaları kaybedebilirler.

14. Birden Fazla Alanda Aynı Belirtilerin Ortaya Çıkması

DEHB olan bir çocuk, durumun semptomlarını birden fazla ortamda göstermektedir. Örneğin, çocuğun hem okulda hem de evde odak eksikliği göstermesi.