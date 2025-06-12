Soruşturma kapsamında belirlenen 8 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sevk yazısında, daha önce hakkında soruşturma başlatılan Soner Ö.’nün kullandığı Telegram hesabı üzerinden, çocukların yer aldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin satışında, Soner Ö.’ye ait banka hesabına, diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu kişilerin para transferi yaptığı ifade edildi.

Abdullah Ensar Y., Ahmet O., Ahmet Selami K., Eren D., Mecid T., Oktay Ş., Sinan Y. ve Taha Melikşah A. isimli şüphelilerin, 2023 yılı içinde 100 ile 300 lira arasında değişen meblağları Soner Ö.’ye gönderdikleri tespit edildi. Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, çocuklara ve hayvanlara ait müstehcen içeriklere rastlandığı kaydedildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe “müstehcenlik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.