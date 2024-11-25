Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen kişisel gelişim odaklı eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Yetkin Ebeveynlik” konulu konferansla ile devam ediyor. Uzman Psikolog Danışman Merve Nur Çolak’ın katılımıyla 26 Kasım Salı 12.30’da SGM’de gerçekleştirilecek programa ebeveynler konuk olacak.

ÇOCUKLARDA İLETİŞİM Son olarak Uzman Psikolog Danışman Merve Nur Çolak’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Çocuklarla İletişim ve Yetkin Ebeveynlik” konulu konferans, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) dinleyiciyle buluşacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DAVET Programın konukları ise çocukların ebeveynleri olacak. 26 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek program, saat 12.30’da başlayacak.Büyükşehir, konferansa tüm Sakaryalı aileleri davet etti.