Çok hücreli canlılar, tahmin edebileceğiniz üzere birden fazla hücreden oluşur. Bu nedenle, sadece tek bir hücreden oluşan tek hücreli canlılardan farklıdırlar. Tek hücreli canlılar gibi, çok hücreli canlılar da milyonlarca çeşit bitki ve hayvanlardan oluşur.

Tek hücreli mikroskobik organizmalarla karşılaştırıldığında, çok hücreli canlılar, farklı işlevleri yerine getiren farklı tipte özel hücrelerden oluştuğu için daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Hayvanların türlerinin, bitkilerin (karada) ve mantarların çoğu çok hücreli organizmalardır.

Çok hücreli canlıları, koloni halindeki organizmalarla karıştırılmamak gerekir. Koloni organizmalar, kendi başlarına tek hücreler halinde yaşayabilen stafilokok bakterileri gibi bir grup özdeş hücreden oluşur. Bunun nedeni, bu bireysel hücrelerin yaşam için gerekli olan tüm işlevleri bağımsız olarak yerine getirebilmesidir.

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Tek Hücreli ve Çok Hücreli Canlılar Arasındaki Temel Farklılıklar

Tek hücreli bir organizmanın tüm yaşam aktiviteleri, bir hücre ve onun organelleri tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli canlılarda ise, organizmanın hayatta kalması için farklı işlevleri yerine getiren farklı doku ve organları (karaciğer, kalp, damarlar vb.) oluşturan farklılaşmış hücreler bulunur.

Alan-hacim oran faktörü, tek hücrelerin boyut olarak büyümesini engeller, çok hücreli organizmalar ise bölünen ve artan hücreler ile devamlı olarak büyürler.

Tek hücreli organizmaların yaşam süresi oldukça kısadır (yaptıkları işin yükü nedeniyle), çok hücreli organizma hücrelerinin yaşam süresi ise farklı hücrelerin belli başlı işlevleri yerine getirmesi nedeniyle daha uzundur.

Çok Hücreli Canlılar Nasıl Büyür? Gelişimi

Çok hücreli canlı örneklerinin hepsi birden fazla hücreden oluşurken, tek bir hücre olarak başlarlar. Hücre, çok hücreli organizma oluşumuyla sonuçlanan çok daha fazla hücreyi üretmek için devamlı olarak çoğalır. Süreç, daha fazla hücre oluşturmak için giderek bölünen tek bir döllenmiş hücre ile başlar ve devam eder.

Hücre Çoğalması

Bu ilk süreçtir ve hücrelerin büyümesi ve bölünmesi yoluyla gerçekleşir. Burada hücreler “mitoz bölünme” olarak bilinen bir süreçle bölünerek kendilerinin iki eşit kopyasını üretirler. Bu hücre çoğalması süreci, farklı doku türleri arasında denge olmasını sağlamak için sürekli olarak devam eder.

Bu aşama, ilk döllenmiş hücreden birçok hücrenin üretilmesinde rol oynar.

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