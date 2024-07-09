Entegre finans çözümleri ve geleneksel aracı kurum hizmetlerini tek çatı altında sunan Colendi Menkul Değerler, trader ve yatırımcılar için özel olarak tasarlanan yeni uygulaması Colendi Trader’ı devreye aldığını duyurdu.

Geleneksel bir menkul değerler şirketinin yatırımcılara sağladığı tüm hizmetleri sunan Colendi Menkul Değerler, aynı zamanda entegre finans ve dijitalleşmenin getirdiği tüm fırsatları kullanarak yatırımcılarına hizmet sağlıyor. Şirket, son olarak yapay zekâ destekli yeni mobil uygulaması Colendi Trader’ı yatırımcılarının kullanımına sundu.

Teknolojinin gücünü kullanarak hizmet kapsamlarını her geçen gün genişlettiklerini ifade eden Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, yeni mobil uygulama hakkında şunları söyledi: “Yatırımcılarına en iyi hizmeti sunmaya odaklanan bir şirket olarak, müşterilerimizin yatırım deneyimlerini geliştirmeyi sürdürüyoruz. Aynı zamanda, entegre finansal hizmetlerimizle finansal araçlara erişimi de tabana yayıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz yeni mobil uygulamamız ile yatırımcılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıya kavuştuk. Trader’lar ve yatırımcılar için özel olarak tasarlanan uygulamamız, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş analiz araçları ve gerçek zamanlı piyasa verileri ile yatırımcılarımıza daha fazla kontrol ve esneklik sunuyor.”

Tüm yatırım ürünlerine ve hizmetlere erişim imkânı sağlıyor

Yeni mobil uygulamalarının şirketin sunduğu tüm yatırım ürünlerine ve hizmetlerine erişim imkanı sunduğunu dile getiren Çetinkaya, “Hisse senedi, fon ve diğer yatırım araçlarının alış-satış işlemlerinin kolayca yapılabildiği uygulama ile piyasa trendleri ve yatırımlar anlık olarak takip edilebiliyor. Ayrıca, uygulamamızda yer alan gelişmiş analiz araçları ile yatırım kararları daha bilinçli şekilde alınabiliyor. Uygulamamız, yapay zekâ entegrasyonu sayesinde yatırımcılarımıza profil ve portföylerine göre öneriler ve otomatize işlem seçenekleri de sunuyor” diye konuştu.

Uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilen uygulamayı haziran ayında kullanıma açtıklarını aktaran Çetinkaya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Uygulama, yatırımcılarımızın yatırım deneyimlerini geliştirmeye ve yatırım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir uygulama olarak tasarlandı. Şirket olarak, yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunmaya ve yatırım deneyimlerini geliştirmeye devam edeceğiz.”

“Ülkemizin önde gelen yatırım kuruluşlarından biri olacağız”

Yakın bir zaman önce halka arz ve VİOP yetkisi alarak hizmet kapsamlarını genişlettiklerini ifade eden Çetinkaya, “Halka arzlar, son dönemde ülkemizde oldukça popüler bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor. Şirket olarak özellikle son dönemdeki halka arzlarda alınan talep sayısı ile öne çıkan aracı kurumlardan biri olmayı başardık. Vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) lisansı almamız ise, müşterilerimize yeni yatırım araçları sunmamıza olanak sağladı. Yatırımcılara hem getiri elde etme hem de riskten korunma imkânı sunan VİOP ile müşterilerimize daha kapsamlı bir yatırım çözümü sunabiliyoruz. Şirketimizin sermaye yapısını güçlendiren bu gelişmeler, yatırım kapasitemizi de önemli ölçüde artırdı” diye konuştu.

Son olarak kredili işlem yetkisi aldıklarını da hatırlatan Çetinkaya, sözlerini şöyle noktaladı: “Hisse senedi yatırımcıları, kredi maliyetleri son dönemde yüksek de olsa, beklentili piyasalarda zaman zaman krediye ihtiyaç duyuyorlar. Kurum olarak bu talebi karşılayabilmemiz, özellikle kredi imkânı olmayan rakiplerimizden bizi olumlu yönde ayrıştıracak. Yatırımcıların tercihlerinde daha kapsayıcı ürün ve hizmet çeşitlerinin her zaman karşılık bulacağını düşünüyorum. Ülkemizin önde gelen yatırım kuruluşlarından biri olma hedefimiz doğrultusunda, çözüm odaklı ve yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”