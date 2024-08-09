Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye ile Azerbaycan arasında arkeoloji ve müzecilik alanındaki iş birliklerine köprü olmayı sürdürüyor.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaycan Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Farhad Guliyev bir dizi çalışma ziyareti için Çanakkale’ye geldi. ÇOMÜ ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi arasında 2024 yılı Mayıs ayında gerçekleşen kapsamlı iş birliği anlaşması doğrultusunda etkili iş birliklerini hayata geçirmek amacıyla Çanakkale’de bulunan Doç. Dr. Guliyev, Çanakkale ve ÇOMÜ’de bir dizi görüşme gerçekleştirildi. İlk olarak ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nu makamında ziyaret eden Doç. Dr. Farhad Guliyev, etkili iş birlikleri için karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Troya Müzesi ve kazı çalışmalarını ziyaret esnasında kazı başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile Müze Müdürü Rıdvan Gölcük’ten bilgi alan Doç. Dr. Guliyev daha sonra Troya Müzesi’nde düzenlenen iş birliği görüşmeleri toplantısına katıldı. Toplantıya; ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr Evren Karayel Gökkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurettin Arslan, Prof. Dr. Rüstem Aslan, Prof. Dr. Turan Takaoğlu ve Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker katıldılar. Çeşitli iş birliği konularının ele alındığı toplantıda, mutabık olunan iş birliği konularının süratle hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Troya’dan sonra Assos antik kentini ve kazı çalışmalarını ziyaret eden Doç. Dr. Guliyev, burada da kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan’dan Assos ve kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Azerbaycan Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Guliyev’in Çanakkale’ye yaptığı iş birliği ziyaretlerine ÇOMÜ-TURUSIA Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan eşlik etti.