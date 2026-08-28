Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan A.B.'yi (20) bulmak için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katıldı. Ayrıca, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, olayın meydana geldiği Kıyıköy Halk Plajı'na gelerek devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Balaban, karadan, denizden ve havadan çalışmalara katılan ekiplerden bilgi aldı.