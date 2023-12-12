Control Oyun Ayrıntıları

Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2019 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Sistem Gereksinimleri: Orta

Tür: Aksiyon macera

Geliştirici: Remedy Entertainment

Yayıncı: 505 Games

Control, oyuncuların “Federal Kontrol Bürosu” nun yeni atanan yöneticisi Jesse Faden rolünü üstlendiği üçüncü şahıs aksiyon macera oyunudur. FBC, rolü gerçeklik yasalarına meydan okuyan olayları ve anormallikleri ortaya çıkarmak, incelemek ve kontrol etmek olan gizli bir kurumdur.

Ajansın En Eski Ev olarak bilinen New York üssüne sızmakla görevli Faden, gerçeği yozlaştıran kavrayışını gevşetmek için ezoterik yetenekleri kullanarak Hiss olarak bilinen alçak bir kötülüğe meydan okumak zorundadır. Hiss, hem insan formunda hem de mutasyona uğramış sapmalar olarak görünen FBC ajanlarını bozdu. Jesse’nin yetenekleri havada uçuştan telekinezi müttefikine, Hizmet Silahı olarak bilinen, tamamen özelleştirilebilir gerçekliğe meydan okuyan bir silaha kadar uzanıyor.

The Oldest House, doğrusal olmayışıyla klasik Metroidvania ortamlarını kanalize eden duvarları içinde değişen bir alemle göründüğü kadarıyla değil. Keşif ve yeni yetenekler edinme, En Eski Ev içinde daha da fazla alanın kapısını açar.

Genelde olumlu eleştiriler, çalışmalardaki iki genişletme ve ışın izleme teknolojisini tam olarak kullanan ilk oyunlardan biri olarak imrenilen ödül ile Control, araştırmaya değer.

Control Minimum Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

RAM: 8 GB

HDD: 43 GB depolama alanı

GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

DirectX: Sürüm 11

Ekran Çözünürlüğü: 720p veya daha iyisi

Ağ: Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Control Önerilen Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB

HDD: 43 GB depolama alanı

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GeForce RTX 2060 (ışın izleme için)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 11 veya 12

Ekran Çözünürlüğü: 1080p veya daha iyisi

Ağ: Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Optimal Donanım Önerileri

2019’un ortalarında piyasaya sürülen bir oyun ve böylesine çağdaş bir sürümle gelen algılanan talepler için Control, mantıksız olmaktan başka her şeydir. Minimum teknik özellikler, çoğu oyun bilgisayarı sahibinin anlayabileceği şekilde. Performans açısından, 720p ile 30 fps’ye ve düşük ayarlara ulaşabilirler. Bu kurulumla ışın izlemeyi etkinleştirmeyi bekleyemeyeceğinizi söylemeye gerek yok.

Önerilen gereksinimler, özellikle GPU söz konusu olduğunda, talepleri artırır. Bununla birlikte, bir GTX 1660 veya 1060, bugünlerde aşağı yukarı orta piyasa kartı olarak kabul ediliyor ve bankayı bozmayacak. 16 GB RAM gereksinimi oldukça yüksektir, ancak hiçbir şey basit ve nispeten düşük maliyetli bir yükseltme olamaz.

RTX olmayan seçeneklerden biriyle, 1080p çözünürlük ve yüksekten ultra ayarlarla sabit 60 fps’ye ulaşmayı bekleyebilirsiniz. Işın izlemeyi kullanabilirsiniz, ancak ayarları orta seviyeye indirmeniz ve maksimum 30 fps ile sorun yaşamamanız gerekir. Çözünürlüğü 720p’ye çevirmek, işleri bir düzine fps kadar iyileştirmelidir.

Bir NVIDIA GeForce RTX 2060 ile, oldukça rahat bir şekilde ışın izleme etkinleştirilmişken 60 fps’ye ulaşabilirsiniz. 80 fps’yi geçmesi için ayarları orta seviyeye indirin.