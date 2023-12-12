TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez de partisi adına söz alarak TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıktı.

Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi.

İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı.

Kürsüde bayıldı: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı.

Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

Yaşananların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan ile birlikte diğer milletvekilleri, Bitmez'in durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.

Karamollaoğlu hastaneye geldi: Hayati tehlikesi devam ediyor

Bakan Tunç ve diğer siyasilerden sonra hastaneye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı.

Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin konuşan Karamollaoğlu, hayati tehlikenin sürdüğünü söyledi.

Karamollaoğlu, "Vekilimiz şu anda yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor, herkesten dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.