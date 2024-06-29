Copa America 2024 D Grubu ikinci maçında Kolombiya, Kosta Rika’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek, puanını 6’ya yükseltti ve 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Amerika temsilcisinin müsabakadaki 2. golünü Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024’de D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. State Farm Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı. Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay’ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.