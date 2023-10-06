Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Çorlu Yeşilay Danışmanlık Merkezince Kaymakam Eren’e ziyarete gerçekleştirilerek, bağımlılıkla mücadele konusunda görüşmeler yapıldı.

Çorlu Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) tanıtımı ve yerel iş birliklerinin arttırılması amacıyla Yeşilay Şube Başkanı Zafer Soykırlı öncülüğünde, YEDAM ekibi ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel ile beraber, Çorlu Kaymakamı Murat Eren’e ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Çorlu ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve YEDAM’ın tanınırlığının daha fazla arttırılması amacıyla, yapılabilecek iş birlikleri ve gerçekleştirebilecek projeler görüşüldü.

Soykırlı, “Misafirperverlikleri ve bağımlılıkla mücadelemize katkılarından ötürü Sn. Kaymakamımıza canı gönülden teşekkür eder, yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerimizle minnet ve şükranlarımızı sunarız” dedi.