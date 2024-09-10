Çorlu’da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine çevre ve doğanın korunması hakkında bilgilendirme yaparak Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından öğrencilere çevre bilinci kazandırılması amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Anaokullarına yapılan ziyaretlerde öğrencilere “Çevre ve Doğanın Korunması” temalı anlatım yapıldı, 25 adet Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

Etkinlik, öğrenciler arasında çevre bilincini geliştirmeyi ve doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.