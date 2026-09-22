Bunlar da ilginizi çekebilir

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen gencin cenazesi Orhangazi’ye getirildi. Burak Uysal, Tekke Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 19 yaşındaki Burak Uysal, doktorların tüm gayretine rağmen dün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Burak Uysal yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Uysal ile yanında bulunan kuzeni Samet Arda Uysal yaralandı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.