Kaza, cumartesi günü Orhangazi-Gemlik kara yolu İmam Aslan Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Burak Uysal yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Uysal ile yanında bulunan kuzeni Samet Arda Uysal yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 19 yaşındaki Burak Uysal, doktorların tüm gayretine rağmen dün hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen gencin cenazesi Orhangazi’ye getirildi. Burak Uysal, Tekke Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.