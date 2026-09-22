Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres’e çabalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum.

"ÖZGÜR FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ"

Öncelikle üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin resmen tanıdığı Filistin Devleti’nin değerli Başkanı Sayın Mahmud Abbas, üst üste iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki, Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler, tıpkı geçen yıl olduğu gibi, özgür ve egemen Filistin Devleti’nin sesi olacağız.

26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanırken ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi:

“Biz Birleşmiş Milletler halkları, bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarifsiz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya; insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine; adaletin korunması ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya; bir komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik.”