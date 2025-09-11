Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 154 ilçeye 154 okul projesi programında hayata geçirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Çorlu Anaokulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda yer alan ve yeni eğitim dönemiyle birlikte kapılarını açan TOBB Çorlu Anadokulu’nun resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün açılış duasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte kurdele kesti.

Ardından sınıfları dolaşan protokol üyeleri açılışın anısına okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.

Programı sonrası Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler kentten ayrıldı.