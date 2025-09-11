Balıkesir’de, öğrencilerin eğitim hayatını daha konforlu ve verimli hale getirmek amacıyla yeni yurt projeleri hayata geçiriliyor. Bu projelerden biri olan ve 2 bin 150 kişilik kapasitesiyle yapımı süren Altıeylül Öğrenci Yurdu, öne çıkıyor. Modern yaşam alanlarıyla öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu yurt, hem işlevsellik hem de konfor sunarak eğitim sürecini daha rahat ve verimli bir hale getirecek.

2024 yılında tamamlanan projeler arasında 3 bin 214 kişilik kapasitesiyle Balıkesir Kız Öğrenci Yurdu ve bin 198 kişilik kapasitesiyle Zağnos Paşa Öğrenci Yurdu, öğrencilere yüksek standartlarda konaklama imkanı sunuyor.

2025 yılında yapımı tamamlanan 320 kişilik kapasiteye sahip Edremit Öğrenci Yurdu, öğrenciler için modern bir yaşam alanı oluşturuyor. 820 kişiye hizmet edecek olan Karesi Öğrenci Yurdu, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun konforlu konaklama imkanı sağlayacak.

Ayrıca Bandırma Kuş Cenneti Öğrenci Yurdu 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 636 kişilik kapasiteyle öğrencilerin hizmetinde olacak.

Yurtlarda modernizasyon çalışmaları

Balıkesir genelinde devam eden yeni yurt inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte, yurtlarda konaklama kapasitesinin 17 bin 394 kişiye çıkarılması hedefleniyor. Yeni yurtların yanı sıra mevcut yurtlarda da kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde tesislerin güvenlik ve konfor standartları önemli ölçüde yükseltilerek, öğrencilere daha kaliteli hizmet sunulması sağlanıyor. Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, Manyas ve Merkez ilçelerindeki yurtlarda gerçekleştirilen bu modernizasyon projeleri, gençlerin barınma ve sosyal ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir’deki GSB Yurtlarının da eğitim gören gençler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu projeler, gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanıyor. Yeni yurtlar, öğrencilere modern ve donanımlı yaşam alanları sunarak, eğitimlerine odaklanmalarını kolaylaştıracak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize kazandırdığı bu projeler sayesinde, gençlerimiz eğitim, barınma ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere katılım için de geniş imkanlar buluyor. Bu yatırımlar, hem öğrencilerimize hem de topluma değer kazandırıyor" ifadelerinde bulundu.