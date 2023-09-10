Corona virüste sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon sayısının yeniden artabileceği noktasında uyarıda bulunan uzmanlar, bunun nedenleri arasında yeni keşfedilen "Pirola" varyantını gösteriyor. İsrail'de PCR testlerini yeniden başlatan bu varyant, bu kez de İngiltere'deki bir huzurevinde görüldü.

Vakalar yeniden arttı, Covid-19 endişesini bir kez daha gündeme geldi.

"Pirola" adlı varyantın daha bulaşıcı olduğunun dile getirilmesi endişe yaratmaya başladı.

Bilimsel adı BA.2.86 olan varyant, İngiliz bilim adamı Francois Balloux tarafından Omicron'un ortaya çıkışından bu yana dünyanın gördüğü "en dikkat çekici "Sars Cov-2 türü" olarak tanımlanıyor.

Dünyanın gözü bu açıklamalara çevrilmişken İngiltere'den bir huzurevinde corona virüs tespit edildi.

Yetkililer Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerde Pirola varyantı olduğunu duyururken, bunun huzurevi içinde yayıldığı ve vaka sayısının 33 olduğunu açıkladı.

Yetkililer bu kişilerden 28'ine Pirola varyantı bulaştığını belirtti.

Hastaların durumunun iyi olduğu ve henüz huzurevi içindeki salgından ölen olmadığı belirtildi.

PİROLA VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde corona virüsten şikayetçi insan sayısının Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 38 arttığını doğruladı.

Yaklaşık 1.4 milyon yeni vaka bildirilmiş olup bu artış "Pirola "ya bağlanıyor.

İsrail'de bildirilmemiş "Pirola" vakalarının sayısının daha önce teyit edilenden önemli ölçüde daha yüksek olduğu söyleniyor.

İlk çalışmalar, yeni varyantın önceki enfeksiyonların ve ayrıca aşıların neden olduğu bağışıklığı atlayabildiğini gösterdi.

Bio Jerusalem başkanı Shay Fleishon'un belirttiğine göre, "Pirola" diğer varyantlara kıyasla başlangıçta varsayılandan çok daha hızlı yayılıyor.