Küresel Aşı Veri Ağı (Global Vaccine Data Network / GVDN) tarafından yürütülen detaylı bir inceleme, 8 farklı ülkede 99 milyon kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada Kovid-19 aşılarının bazı sağlık riskleri taşıdığını ortaya koydu. Araştırma, özellikle Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının beş farklı tıbbi durumla yüksek risk ilişkili olduğunu gösterdi.

Uluslararası uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bu inceleme, belirli yan etkilerin, özellikle yürüme ve konuşma zorluğu gibi, bu aşılar sonrasında beklenenden fazla görüldüğünü belirtti. Özellikle, mRNA tabanlı Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları, miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) riskini artırarak dikkat çekti. Araştırmada, miyokardit riskinin üç kat arttığı ve akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM, beyin ve omurilikte iltihaplanma) vakalarında beklenenden fazla artış olduğu tespit edildi.

Guillain-Barre sendromu (bağışıklık sisteminin sinirleri hedef alması) riskinin iki kat, beyin anevrizması riskinin ise 2,7 kat arttığı belirlendi. Ayrıca, aşılardan sonra geçici felç gibi yan etkilerin de rapor edildiği görüldü. Örneğin, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozundan sonra Bell felci gibi yüzün bir tarafındaki kaslarda geçici zayıflık belirgin şekilde arttı. Moderna ve Pfizer aşılarının nöbet riski, birinci ve ikinci dozları sonrasında 1,3 ila 1,4 kat daha fazla olduğu kaydedildi. AstraZeneca aşısının ise Serebral Venöz Sinüs Trombozu (CVST) riskinin 3,2 kat, ADEM riskinin ise 3,9 kat arttığı bulundu.

Ancak, uzmanlar, Kovid-19'a karşı aşıların dünya genelinde 19 milyondan fazla ölümü önlediğini vurguluyor. Yapılan inceleme, milyonlarca doz aşı uygulanmasına rağmen rapor edilen yan etkilerin sayısının oldukça düşük olduğunu göstererek, aşılamanın genel olarak toplum sağlığı üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtiyor. Uzmanlar, bu bulguların aşılamanın genel faydalarını vurgulayarak, riskin genel anlamda sınırlı olduğunu ifade ediyorlar.