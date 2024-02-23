Şans eseri yaralanan olmazken çevredeki esnaflar kavşakta her gün maddi ya da yaralamalı kazanın meydana geldiğini belirterek yetkililerden çözüm istediler.

Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesinden Bursa Ankara karayoluna çıkış yapmak isteyen 06 BOV 654 plakalı otomobil ile Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde 43 LC 272 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki esnaflar duruma tepki gösterdi. Her gün yaşanan kazalardan bıktılarını söyleyen esnaflar yetkililerden çözüm talebinde bulundular.

Kaynak: Öznur Dede