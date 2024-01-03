Hepinizin de bildiği gibi Covid-19 pandemisi bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Doğal olarak da birçok insan ve sektör bu durumdan olumsuz etkilendi. İşte bu etkilenen sektörlerden birisi de vahşi hayvan kaçakçılığı. Bunu diğerlerinden ayırıp olumlu bir şey olarak görüyoruz izninizle.

Covid-19 pandemisinin hayvan pazarlarından ortaya çıkmış olabileceği düşüncesi, hayvan kaçakçılığının sonsuza kadar son bulabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Özellikle pangolinler ve yarasalar koronavirüs tarzı birçok virüsün enfekte edebildiği canlılardır. Henüz araştırmalar sonuçlanmadığı için net bir şekilde bilinemese de, bu iki canlı haricinde birçok canlının da koronavirüsle enfekte olup onu taşıyabileceği ihtimali hayvan kaçakçılığının önemli bir ölçüde azalması ve hatta yok olması ihtimalini meydana getirdi.

Çin hükümeti, virüsün ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılmaya başlamasının ardından, şubat ayında tüm yabani hayvan ticareti ve tüketimine geniş kapsamlı yasaklar getirdi. Bundan kısa bir süre sonra Shenzen Şehri, koronavirüsün yayılmasını engellemenin bir başka yolu olarak kedi ve köpek tüketimini de yasakladı.

Bu sadece hastalığın yayılmasını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda birçok canlının neslinin tükenmesinin de önüne geçebilecek.

Çoğu çevre uzmanı koronavirüs’ü birçok hayvan için, özellikle de pangolin için ‘’kutsama’’ olarak tanımladı. Doğrusu bu canlıların ticaretinin engellenmesi ile birlikte hem doğada rahatça yaşam sürdürebilmeleri hem de nesillerinin devamı kolaylaşacaktır.

Görünen o ki koronavirüs, bir virüsten daha fazlası. Bu virüsü insanlığın kendini sınaması ve bazı hatalarını doğruya çevirmesi adına bizlere sunulmuş bir fırsat olarak görmek yanlış olmayacaktır.