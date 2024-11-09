Sağlık Bakanlığı tarafından otizm gibi özel ihtiyaçlı çocukların erken tanı ve tedavi hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 81 ilde açılması hedeflenen Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), Bursa’da ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde bünyesinde hizmete girdi.

Özel ihtiyaçları olan çocuklara, çeşitli alanlardan uzmanlarla aile temelli hizmet sunulması amaçlanan ÇÖZGEM ile aileler çocuklarına yönelik tüm hizmetleri tek çatı altında multidisipliner bir ekipten alabilecek. Tanı, tedavi, yaşam boyu takip, ailelere rehberlik gibi tüm hizmetlerin sunulduğu, farklı disiplinlerden uzmanların görev yaptığı merkezde, ergoterapinin gerçekleştirildiği spor alanlarından oyun alanlarına kadar birçok imkan yer alıyor.

Merkezin faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Şehir Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Gülşen Kartalcı, ÇÖZGEM’de; gelişimsel gerilik, otizm, spektrum bozukluğu açısından risk altında olan özellikle 0 ile 6 yaş aralığındaki hastaların ihtiyaçları olan erken tanılama, düzenli takip ve çok disiplinli tedavilerin uygulanmasını hedeflediklerini belirtti. Bu hasta grubunda erken tanı ve takip sayesinde ileriki yaşlarda hayat kalitelerinin arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kartalcı, “Bu amaçla birimimizde çocuk ve ergen psikiyatristi, psikolog, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişimi uzmanı, ergoterapist ve sosyal çalışmacıdan oluşan bir multidisipliner ekiple hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Kolay ve Ulaşılabilir Destek

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli çocuk ve ergen psikiyatristlerinden randevu alan ve özel ihtiyaçlı olduğu tespit edilen hastaların ÇÖZGEM’e yönlendirildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kartalcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bu hastalar, ÇÖZGEM hekimi tarafından tekrar muayene edilmektedir. Daha sonra psikolog ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından standardize tanı testleri uygulanmaktadır. Uygulamalı davranış analizi, erken müdahale programı, bireysel hizmet danışmanlığı, ergoterapi ve dil konuşma terapisi programlarına alınmaktadır. Böylece hastalarımız tek çatı altında kolay ve ulaşılabilir bir destek almaktadır.”