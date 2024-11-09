İstanbul’un geniş yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar renklerine büründü. Dökülmüş sararan yaprakların oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi.

İstanbul’un geniş ormanlık alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar mevsiminin renklerine büründü. Sarı ve yeşilin tüm tonlarını barındıran orman, sonbahar mevsiminin en güzel halini yansıtırken, masalsı görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle dökülmüş sararan yapraklar yolları süslerken, görenlerin hayranlıkla bakacağı manzara havadan görüntülendi.