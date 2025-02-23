Trump, ABD Genelkurmay Başkanı CQ Brown'ın görevden alındığını duyurduğu sosyal medya paylaşımında "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." dedi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordudan iki üst düzey subayın daha görevden alındığını açıkladı. Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Amiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı General Jim Slife, görevden alınan isimler arasında yer alıyor. Amiral Franchetti, Donanma'ya liderlik eden ilk kadın olarak dikkat çekerken, General Brown ise ABD tarihinde hem başkana hem de savunma bakanına ulusal güvenlik konularında danışmanlık yapan ikinci siyahi subaydı. Daha önce, Savunma Bakanı Hegseth, General Brown'ın ordudaki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarına verdiği odak nedeniyle görevden alınması gerektiğini belirtmişti. General Brown, Trump'ın görevden alma kararını duyurduğu paylaşımdan iki saat önce, cuma günü ABD'nin güney sınırındaki birlikleri ziyaret ediyordu. Bu hafta başında ise, Başkan'ın görev süresi 2027'de sona erecek olan komutanı görevden alacağına dair söylentiler yayılmaya başlamıştı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ

General Brown, 2020 yılında George Floyd'un ölümünün ardından ırkçılık konusundaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hava Kuvvetlerine gönderdiği bir video mesajında, az sayıdaki siyah üyelerden biri olarak karşılaştığı zorlukları ve kimlik bilgilerinin sorgulanmasını dile getirmişti. Air Force Times'a göre, 2022 yılında Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı iken, General Brown beyaz subay adaylarının sayısını azaltırken, azınlık subay adaylarının oranını artırmayı hedefleyen bir çeşitlilik politikasını imzaladı. Trump, geçtiğimiz ay göreve geldikten sonra yaptığı ilk hamlelerden biri olarak, çeşitlilik konusuna "aşırı odaklanma" gerekçesiyle Sahil Güvenlik'in ilk kadın komutanını görevden almıştı.