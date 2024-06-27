Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu söyledi. Beştepe’de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birliğin de Türkiye’ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya’nın da bu anlayış temelinde Türkiye’ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.” dedi.



İki lider, basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz, ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası belirlemiş olacağız.

“AB’YE ÜYELİK STRATEJİK HEDEF”

Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye-AB ilişkileri ile güncel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere AB’ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye’ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya’nın da bu anlayış temelinde Türkiye’ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi sayın Karisi ile de paylaşmış oldum.

Görüşmelerimizde Ukrayna’daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ

Ukrayna’daki yıkımın son bulması ve taraflar için adil çözüme ulaşılması ancak diplomasi ile mümkündür. Bu yönteki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya’nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz.

“KALICI BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN GEÇİYOR”

Gazze’de yaşanan vahşet de gündemimizdeydi. İsrail’in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği tehdit etmektedir. Gazze’deki barbarlığın sorumluları er ya da geç hesap verecek. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazze’deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.”