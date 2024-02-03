Bursa’da TOFAŞ Spor Salonunda düzenlenen programda AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından programda Bursa’nın 17 adayı tek tek sahneye çıktı. Erdoğan, adaylarla sahnede görüştü.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN ÇOK ÇALIŞALIM”

İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Alper Taban, adaylık çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahnede kendisine ne söylediğini gazetemize açıkladı. Taban , “Arkadaşlar çok çalışalım. Birlik ve beraberlik için çok çalışalım şeklinde ifadelerde bulundu. Seçime dönük, motivasyonumuzu arttırıcı cümleler kurdu. Cumhurbaşkanımız gerçekten insan fıtratını, siyasetteki insanları yön verecek, katkı verecek tavsiyelerini her fırsatta yeniliyor. Bize de başarılar diliyorum. Çok çalışın dedi. Sahneye çıkan tüm arkadaşlara motive edici kısa cümleler kurdu” dedi.

AK Parti önünde düzenlenen karşılama töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’ya ve İnegöl’e dair düşüncelerini ve isteklerini anlattı. Salman, “Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi seviyor, gönül coğrafyasının tamamını seviyor. Ama sayın Cumhurbaşkanımız Bursa'yı ayrı bir seviyor. O yüzden bize bugün akşamüstü Biz Cumhurbaşkanımızı yolcu ederken özellikle milletvekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye başkanımıza tekrar dedi ki; Bursa, AK Parti kurulduğu günden beri beni ve partimi hiç mahcup etmedi. Her zaman en büyük desteği ben Bursa'dan aldım dedi. Bursa'yı size emanet ediyorum dedi. Sonra da bana da döndü; İnegöl benim için çok değerli. İnegöl'ü çok seviyorum dedi. İnegöl, Bursa'nın en önemli ilçelerinden bir tanesi dedi. Siz de dedi İnegöl'ü, Bursa'yı hep beraber çalışacaksınız ve her zaman olduğu gibi İnegöl en büyük desteği yine 31 Mart'ta verecek diye benden söz istedi. Ben de inegöllü hemşehrilerim adına sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Dedim ki efendim hiç endişe etmeyin, İnegöl'ümüz sizi seviyor. Cumhur ittifakı ile el ele, gönül gönüle 31 Mart akşamı en büyük oy oranını Allah'ın izniyle İnegöl verecek."