Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine, 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılarak modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirecek.