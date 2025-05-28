Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yapılan üçlü görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, üç ülke arasındaki stratejik bağın daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Bölgesel gelişmelerin ortak dayanışmayı zorunlu hale getirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coğrafyamızda ve çevresinde pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma kabiliyetimizin gelişmesini zaruret olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Üç ülkenin Avrasya’nın kilit noktasında yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, dayanışmanın yalnızca tercih değil, bir gereklilik olduğunu belirtti.

Zirvede ayrıca, sabah saatlerinde açılışı yapılan Laçin Havalimanı’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımın bölgenin kalkınması ve küresel entegrasyonu açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Pakistan-Hindistan arasında ilan edilen ateşkese de değinen Erdoğan, sürece katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. “Türkiye her türlü katkıyı yapmaya hazırdır,” diyen Erdoğan, Şahbaz Şerif’in süreçteki sağduyulu tavrını da takdir etti.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulunarak, “Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya, Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e baskılarını artırmaları çağrısında bulunuyoruz,” dedi. Uluslararası sistemin meşruiyet krizine sürüklendiğini belirten Erdoğan, Filistin’de yaşananlara karşı sessiz kalmayacaklarını da yineledi.