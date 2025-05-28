İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci, dernek yönetim kurulu ve ailelerle birlikte Engelsiz Genç Kafe’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernek yönetimi tarafından kafe çalışanlarına çiçek takdim edildi.

Başkan Halil Peynirci, yaptığı açıklamada İnegöl halkına çağrıda bulundu:

"Yenice mahallesi Okul sokakta eski halk eğitimde bulunan Engelsiz Genç Kafe'yi ziyarete geldik. Yönetim olarak çiçek sunduk. Çok güzel, burada özel çocuklarımızın yapmış olduğu çay, simit poğaça gibi her şey var. Onlar bizlere hizmet ettiler. İnegöl halkını, buraya bu çocuklarımıza hem destek olmak için hem de başarılı olabilmeleri için tüm İnegöl halkını bu Özel Engelsiz Genç Kafeye bekliyoruz."

Peynirci, kafenin her gün sabah saatlerinde açıldığını ve 14.00’e kadar hizmet verdiğini belirterek; doğum günü, aile toplantıları gibi etkinlikler için de uygun bir ortam sunduğunu ifade etti.

"Burada yaş günü, ailecek toplantı yapabilirler. Yani genç kafeye herkesi bekliyoruz." dedi.