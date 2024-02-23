Balıkesir’deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentten vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nden çıktıktan sonra vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Tezahüratlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan Balıkesirliler, onunla birlikte fotoğraf çektirerek bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Balıkesir’den ayrılmak üzere havaalanına hareket etti. Erdoğan, uçakla şehirden ayrıldı.