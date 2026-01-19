Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Hem Esenboğa Havalimanımıza hem de Ankara'ya değer katacak bu önemli yatırımda emeği geçen her bir kardeşime şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarımızı daha da yukarılara çekeceğiz. Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik. Haya geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz."

"Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz"

"Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye! 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 156 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 247 milyonu aştı."

"Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik"

"Göreve geldiğimizde Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Havalimanını halkın limanı haline getirdik. Yolcu bazında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. sıraya geldik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a, yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı."

298 milyon Euro yatırım değerine sahip proje

Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Esenboğa Havalimanı 3'üncü pisti ve yeni kulesi) 298 milyon Euro yatırım değerine sahip projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik.

Belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirdiler

Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla keyif çatıp gününü gün edenlerin, mafya misali vatandaşı haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.