Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ziyarete dair anları paylaştı. Çelik, paylaşımında, Sayın Cumhurbaşkanımıza kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bursasporluların selamını ilettim. ifadelerine yer verdi.
Ziyaret sırasında Bursaspor’un durumu ve pazar günkü coşku hakkında da sohbet ettiklerini belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursasporlulara selamlarını ileterek başarı dileklerinde bulunduğunu aktardı.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT