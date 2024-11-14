Ankara'da gündem yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi.

Bahçeli'nin Öcalan çıkışının ardından yaşanan gelişmeler, kayyum atamaları, Meclis çalışmaları ve Orta Doğu'da giderek tırmanan tansiyon, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Suriye'deki son durum görüşmede ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

BİR AY SONRA KÜLLİYE'DE GÖRÜŞME

Öte yandan ikili, en son 3 Ekim tarihinde Bahçeli'nin konutunda görüşmüştü.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ ÇIKIŞI

Bahçeli, bu görüşmeden 2 hafta sonra gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında, teröristbaşı Öcalan ile ilgili tarihi çıkışını yapmıştı.

ÖCALAN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ekim 2024'te, partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" diyerek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

"Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın," diyen Bahçeli, "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" sözlerini dile getirmişti.

MECLİS AÇILIŞINDA TOKALAŞMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim Salı günü yapılan açılışında MHP lideri Bahçeli, DEM Parti grubu ile tokalaşmıştı.

Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile el sıkışmıştı.

Basın mensupları tarafından "DEM Parti ile tokalaşması" sorulan Bahçeli, “Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.