Dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi. İsrail'e de tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı tercih ettiğimizi hep birlikte dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Antalya'dan tüm dünyaya verdiğimiz dostluk mesajı, Antalya Diplomasi Forumu'nu muadillerine göre farklı bir yere koyuyor. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da atacak. Foruma yapacağınız değerli katkılar için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Terör, açlık, yoksulluk, ırkçılık, İslam düşmanlığı, iklim krizi gibi tüm insanlığı ilgilendiren sorunlarla uğraştığımız bir dönemde uluslararası toplumun daha adil politikalar üretmesi konusunda yetersiz kalmasına şahit oluyoruz. Diplomasinin insani girişimci ve geleceğe yönelik plan yapabilme kabiliyetini daha fazla öne çıkarmamız gerektiği anlaşılıyor.

Biz sorunların uzağında konforlu bir coğrafyada yer alan bir ülke değiliz. Krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da hep böyleydi. İşgal güçleri, haçlı seferleri, istikrarsızlık üretme teşebbüsleri çevremizden hiç eksik olmadı. Büyük güçler arasındaki yıkıcı rekabetin en fazla hırpaladığı coğrafya yine burasıydı. Bugün de uluslararası siyasetin gündemini domine eden birçok sorun yine bizim yakın çevremizde cereyan ediyor. Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz, aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. Daha nice asırlar boyunca yine burada olacağız.

Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, kan, gözyaşının değil refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz. Elbette bunun kolay olmadığını biliyoruz. Barışın savaştan daha fazla emek istediğinin farkındayız. Biz her zaman zoru seçtik. Bugün de zor olanın tarafındayız. Ukrayna, Sudan, Libya, Somali gibi dostluğumuz olan ülkelerde nasıl barış için mücadele ediyorsak, Afrika ve Asya'da da arabuluculuk gibi sorumluluk üstleniyoruz. Komşularımıza iyi ilişkiler geliştirerek ülkemizin etrafında bir barış kuşağı oluşturma çabasındayız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Türkiye olarak nerede varlık gösteriyorsak orada yerin altındakilerle değil, üstündekilerle, yani insanlarla ilgileniyoruz.

Küresel vicdan ve adaleti en fazla yaralayan meselelerin başında Filistin'deki zulüm geliyor. İsrail, 1,5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak Filistin halkına karşı soykırım uyguluyor. Buna karşı sesimizi yükseltmek bizim sadece kardeşlik değil, aynı zamanda insanlık vazifemizdir. Hepimiz bir kalp taşıyoruz. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. İsrail terör devletidir, başka bir ismi olamaz. İsrail hükümeti Filistin halkını topraklarından söküp atmaya çalışmaktadır. İşlediği her suç hukuk önünde cevapsız kalan İsrail, her seferinde biraz daha pervasızlaşmaktadır. İsrail işgal karşısında meşru direniş haklarını kullanan Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırma peşindedir. Filistin halkının işgal karşısındaki mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz.

Türk milleti bugün de Filistinli kardeşleriyle dayanışma içindedir. Saldırıların başladığı günden bu yana 101 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Gazze'ye gönderdik. Bundan sonra da Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'da barış ancak İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümünde mümkündür. Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha sorumluluk üstlenmeye, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum. İsrail özellikle Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrarını tehdit eden sorunlu bir ülkeye dönüşüyor. Türkiye'nin tutumu gayet nettir. Biz komşumuz Suriye'de 14 yıl süren çatışma ve istikrarsızlığın yükünü en fazla çeken ülkelerden biriyiz. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil tüm bölgede kalıcı istikrara yönelik yakalanan fırsatın heba olmasına izin veremeyiz.