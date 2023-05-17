Belediye başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ülkeyi hangi ittifakın yöneteceği kararı verildi. 2. turda fire olmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadesinde bulundu. Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Erdoğan, AK Parti il başkanları, milletvekilleri ve milletvekili adayları ile belediye başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

''Yeni seçilen ve yeniden seçilen 28. dönem milletvekilerimize tebriklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdik. Seçim koordinasyon merkezlerimiz Cumhur İttifakı ortaklarının katkıylarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürütecektir. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete boşluğa meydan vermeyeceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz, seçimi açık ara geri bitirdikleri halde suyu bulandırmak adına her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.

"Ülkeyi hangi ittifakın yöneteceği kararı verildi"

Seçimin şu dönemdeki tablosu ortada hemen ardından 3 şehit, 5 şehit. Bunlar bizleri üzüyor. 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz milletimiz üzerinde oynanmak istenen oyunu bozacağız. Kati zafere kadar gece gündür çalışacağız. Açık ara birinci çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Ülkeyi hangi ittifakın yöneteceği kararı verildi. 2. turda fire olmaması için elimizden geleni yapacağız. Seçim gecesi televizyon ekranlarında sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.''

''BUNLARIN İNSANLIKLA İRTİBATLARI DA KOPMUŞ''

Biz koalisyon masasının terör örgütleri ile iltisakını biliyorduk meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Kimse merak etmesin milletimizin ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimizdir. Seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söylerek yalan siyasetini birkez daha ispatladı.

''SAZAN SARMALINA ALINAN KILIÇDAROĞLU FENA ÇARPILMIŞTIR''



Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. 28 Mayıs seçimlerini bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahındaki büyük değişim olacaktır.

28 MAYIS'A KADAR 2. TUR SEÇİM PROGRAMINI AÇIKLADI

Ankara ve İstanbul'da programlarımız olacak. Salı günü deprem bölgesinde iki şehri ziyaret edeceğiz. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan yolumuza devam edeceğiz.''

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

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